  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşikçioğlu’nun yerine geçen isim belli oldu! Cumhur ittifakı desteğiyle CHP’li Dilber seçildi Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu Irak'ta sahte örgüt binalarına büyük darbe! 6 milyon silah veri bankasına yüklendi! Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı! Koyunları kesip kendileri ‘DEM’lendiler! Yöneticilere et, işçiye tavuk döner 32 yıl 9 ay ceza almıştı! Cinsel istismar davasında şaşırtan karar Rüşvetçi Yalım'ın araçları satışa çıkarıldı! İşte 26 araç için istenen rekor bedel Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı Aselsan’dan “Gemilerin muhafızı” Gökdeniz paylaşımı Kardeşlik Yasası’na hangi parti ne oy verecek? İYİ Parti’den ‘hayır’ SP’den şartlı destek
Dünya Trump İran'dan tazminat isteyecekmiş! Küresel katil hem arsız hem yüzsüz
Dünya

Trump İran'dan tazminat isteyecekmiş! Küresel katil hem arsız hem yüzsüz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trump İran'dan tazminat isteyecekmiş! Küresel katil hem arsız hem yüzsüz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın savaş tazminatı talebine karşılık Tahran’dan son 50 yılda hayatını kaybeden kişiler için tazminat isteyeceklerini duyurdu.

ABD ile İran arasında bu kez tazminat gerilimi başladı.ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetiminin savaş tazminatı talep ettiğine yönelik gündemi değerlendirdi.

 

Trump, açıklamasında, İran'ın ABD'den savaş tazminatı istediği yönündeki haberlere atıf yaparak, "İran, beş aylık askeri çatışma sırasında (çatışma onların nükleer silaha sahip olmaması nedeniyle başladı) kendilerine verilen zararlar için tazminat talep ediyorlar; oysa bu konu, yaptığımız hiçbir müzakerede gündeme gelmemişti." ifadesini kullandı.

 

Trump, İran'ın bu talebine karşılık, bu ülkenin "son 50 yılda öldürdüğü" insanlar için de tazminat talep etmeye hazırlandıklarını belirtti.

İranlı General Kasım Süleymani'nin liderliğini yaptığı askerlerin çeşitli bölgelerde çok sayıda insanı öldürdüğünü anımsatan Trump, ayrıca USS Cole gemisinde öldürülen insanların ve İran'daki protestolarda öldürülen göstericilerin ailelerine de tazminat ödenmesi gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

 

ABD Başkanı, tazminat konusunu bundan sonraki müzakere sürecinde "kararlılıkla" takip edeceklerini sözlerine ekledi.

Trump İran konusunda söylem değiştirdi: "Bunu sessizce yapıyoruz"
Trump İran konusunda söylem değiştirdi: “Bunu sessizce yapıyoruz”

Dünya

Trump İran konusunda söylem değiştirdi: “Bunu sessizce yapıyoruz”

Trump’tan şaşırtan İran açıklaması!Ağırdan alıyoruz
Trump’tan şaşırtan İran açıklaması!Ağırdan alıyoruz

Dünya

Trump’tan şaşırtan İran açıklaması!Ağırdan alıyoruz

Trump’ın yakınında alarm! Yasaklı hava sahasına girdiler: F-16’lar havalandı
Trump’ın yakınında alarm! Yasaklı hava sahasına girdiler: F-16’lar havalandı

Gündem

Trump’ın yakınında alarm! Yasaklı hava sahasına girdiler: F-16’lar havalandı

Gerekçeler tek tek açıklandı! Trump döneminde 175 binden fazla vize iptal edildi
Gerekçeler tek tek açıklandı! Trump döneminde 175 binden fazla vize iptal edildi

Dünya

Gerekçeler tek tek açıklandı! Trump döneminde 175 binden fazla vize iptal edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Muhammed Genç

Evet İRAN rejimi yıllarca müslüman öldürdü. Şimdi Gâvur İranlıları öldürüyor... Zavallı İRAN halkı.

RECEP AYDIN / SOSYAL BİLİMCİ

Uluslararası siyasette en büyük yıkımlara yol açan aktörlerin, faturayı mağdur ettikleri halklara kesmeye çalışması tarihi bir pişkinlik örneğidir. Yıllarca Ortadoğu’yu işgallerle, yaptırımlarla ve suikastlarla istikrarsızlaştıran bir anlayışın, şimdi de üste çıkıp tazminat talep etmesi küresel adaletsizliğin en somut göstergesidir.Bu durum, güçlü olanın hem suçlu hem güçlü olduğu, hukuku tamamen kendi çıkarlarına göre eğip büktüğü bir zorbalık düzeninin yansımasıdır. Kendi halklarına ve dünyaya sadece kaos vaat edenlerin, hesap vermek yerine hesap sormaya kalkışması uluslararası kamuoyunun vicdanını derinden yaralamaktadır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23