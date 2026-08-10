Depremin yıktığı Kolombiya, İsrail uşaklığına soyundu: Halk enkaz altındayken hükümet, siyonist işgali tanıma telaşına düştü

Kolombiya, bugün merkez üssü San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusunda 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Choco yönetim bölgesi başta olmak üzere Barranquilla, başkent Bogota, Medellin, Manizales, Pereira ve Bucaramanga gibi ülkenin çeşitli kentlerinde yıkıma sebep olan depremde ilk belirlemelere göre en 111 kişi hayatını kaybetti. Arama, kurtarma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yüzlerce binanın yıkıldığı bildirilen ülkede ölü sayısının çok daha fazla olacağı tahmin edilirken enkaz altındakilere ulaşmak için de zamanla yarışılıyor.

HÜKÜMETİN ÖNCELİĞİ ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Tüm bu kaos ortamında Kolombiya hükümeti ise işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdığını açıkladı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kolombiya hükümetinin, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki "egemenliğini ve dış tehditlere karşı kendini koruma hakkını" tanıdığı belirtilerek, bunun, "İsrail'in ulusal savunması ile vatandaşlarını koruma kapasitesinin temel bir unsuru" olduğu ileri sürüldü.

Karar tüm dünyada tepki çekerken terör devletinin Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Kolombiya'nın bu adımı atmasından memnun olduklarını belirterek, Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella'ya teşekkür etti.

Kolombiya'da 7 Ağustos'ta görevi sona eren Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Abelardo de la Espriella hükümetinin, İsrail ile ilişkileri yeniden tesis etme vaadini "ulusal onura hakaret" olarak nitelendirmişti.