TBMM'de Çerçeve Yasa mesaisi: İlk 6 madde kabul edildi
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“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sürüyor. Genel Kurulda yapılan oylamalarda teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi. Teklif toplam 12 maddeden oluşuyor.
İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Genel Kurulda gerçekleştirilen oylamalar sonucunda 12 maddelik teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi. Böylece teklifin ilk yarısı TBMM Genel Kurulu'nun onayından geçmiş oldu.
Meclis'teki görüşmeler ve kalan maddelere ilişkin oylamalar devam ediyor.
Çerçeve Yasa, “Terörsüz Türkiye” sürecinin yasal zemini açısından kritik düzenlemelerden biri olarak görülüyor. Teklif, Genel Kurul aşamasından önce TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilmişti.
Gözler kalan 6 maddede
İlk 6 maddenin kabul edilmesinin ardından gözler teklifin kalan maddelerine çevrildi. Genel Kuruldaki oylamaların tamamlanmasının ardından teklifin tümü için de oylama yapılması bekleniyor