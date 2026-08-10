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Gündem TBMM'de Çerçeve Yasa mesaisi: İlk 6 madde kabul edildi
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TBMM'de Çerçeve Yasa mesaisi: İlk 6 madde kabul edildi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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TBMM'de Çerçeve Yasa mesaisi: İlk 6 madde kabul edildi

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sürüyor. Genel Kurulda yapılan oylamalarda teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi. Teklif toplam 12 maddeden oluşuyor.

İlk 6 madde Meclis'ten geçti

Genel Kurulda gerçekleştirilen oylamalar sonucunda 12 maddelik teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi. Böylece teklifin ilk yarısı TBMM Genel Kurulu'nun onayından geçmiş oldu.

Meclis'teki görüşmeler ve kalan maddelere ilişkin oylamalar devam ediyor.

Çerçeve Yasa, “Terörsüz Türkiye” sürecinin yasal zemini açısından kritik düzenlemelerden biri olarak görülüyor. Teklif, Genel Kurul aşamasından önce TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilmişti.

Gözler kalan 6 maddede

İlk 6 maddenin kabul edilmesinin ardından gözler teklifin kalan maddelerine çevrildi. Genel Kuruldaki oylamaların tamamlanmasının ardından teklifin tümü için de oylama yapılması bekleniyor

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Yorumlar

chp ve özel 2 kelime söyledi bitti

sahada chp duman oldu <<özgüre akıl veren galiba kürt danısmanalrı doğudan milletvekili cıkaramayan bir parti ne desek özgürde bitti ???

chp özgür kemal artık su sonuc <<erdoğan bunları yön tiyor

özgür siyasetcimi sizce söyle desene ben vekileri serbest bırakıyorum de cekil kenara ben evet atacam dersen su anda 11 vekil hayır dedi daha durun bakalım ne olacak ben suna kannat getirdim <<siyasiler hepsi akraba
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