Özgür Özel HA-VET dedi! Yeni Parti'de yasaya hayır diyenlerin sayısı 31 oldu
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TBMM'de görüşülen çerçeve yasa Yeni Parti'deki görüş ayrılığını büyüttü. Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetimi teklife “evet” diyeceğini açıklarken, aksi yönde tavır alan milletvekillerinin sayısı 31'e yükseldi. TBMM'de 91 milletvekili bulunan Yeni Parti'de grubun yaklaşık üçte biri teklife “hayır” diyeceğini duyurdu.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden ve “Terörsüz Türkiye” sürecinin hukuki zeminini oluşturması hedeflenen çerçeve yasa teklifi, Yeni Parti içerisinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi yasa teklifine destek vereceklerini açıklarken, parti içerisinden peş peşe “hayır” açıklamaları geldi.
Teklife karşı çıkacağını duyuran milletvekillerinin sayısı 31'e ulaştı.
ÖZGÜR ÖZEL “EVET” DEDİ
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada kendisinin ve parti yönetiminin çerçeve yasa teklifine “evet” oyu vereceğini söyledi.
Milletvekillerinin seçildikleri illerdeki vatandaşların hassasiyetlerini, beklentilerini ve kaygılarını dikkate alarak karar vereceklerini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:
“Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır.”
Özel ayrıca bu yaklaşımın milletvekillerinin tamamen serbest bırakıldığı anlamına gelmediğini belirterek vekillerden temsil ettikleri illerdeki ve toplumsal kesimlerdeki beklentileri dikkate almalarını istedi.
YENİ PARTİ'DE “HAYIR” DİYENLERİN SAYISI 31'E ÇIKTI
Özel'in “evet” açıklamasına karşın Yeni Parti grubunda çerçeve yasaya karşı çıkanların sayısı artmaya devam etti.
Daha önce 25 olarak açıklanan “hayır” cephesine 6 milletvekilinin daha eklenmesiyle sayı 31'e yükseldi.
TBMM'de toplam 91 milletvekili bulunan Yeni Parti'de böylece grubun yaklaşık yüzde 34'ü teklife karşı oy kullanacağını açıklamış oldu.
İŞTE “HAYIR” DİYECEĞİNİ AÇIKLAYAN 31 VEKİL
Çerçeve yasa teklifine “hayır” oyu vereceğini açıklayan Yeni Partili milletvekilleri şöyle:
- İzzet Akbulut
- Hasan Öztürk
- Sibel Suiçmez
- Cemal Enginyurt
- Süreyya Öneş Derici
- Deniz Yavuzyılmaz
- İbrahim Aslan
- Hikmet Yalım Halıcı
- Cumhur Uzun
- Eylem Ertuğ Eryılmaz
- Murat Çan
- Servet Mullaoğlu
- Salih Uzun
- Uğur Bayraktutan
- Şeref Arpacı
- Murat Bakan
- Seyit Torun
- Mahmut Tanal
- Fethi Açıkel
- Elvan Işık Gezmiş
- Melih Meriç
- İsmail Atakan Ünver
- Mehmet Tahtasız
- Ümit Özlale
- Mustafa Erdem
- Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
- Reşat Karagöz
- Ayhan Barut
- Barış Karadeniz
- Fahri Özkan
- Deniz Yücel
PARTİ YÖNETİMİ “EVET”, 31 VEKİL “HAYIR” DİYOR
Ortaya çıkan tablo, kritik yasa teklifinin Yeni Parti grubunda ciddi bir görüş ayrılığına yol açtığını gösterdi.
Özgür Özel ve parti yönetiminin “evet” tutumuna karşılık 31 milletvekilinin açıkça “hayır” diyeceğini duyurmasıyla gözler teklifin nihai oylamasında Yeni Parti sıralarından çıkacak sonuca çevrildi.
Partinin 91 milletvekilinden 31'inin şimdiden karşı yönde tavır açıklaması, Özel'in yasa teklifine verdiği desteğin kendi grubunda ne ölçüde karşılık bulacağı tartışmasını da beraberinde getirdi.
GÖZLER NİHAİ OYLAMADA
TBMM Genel Kurulu'ndaki çerçeve yasa görüşmeleri devam ederken “hayır” diyeceğini açıklayan Yeni Partili milletvekillerinin sayısının daha da artıp artmayacağı merak konusu oldu.
Parti yönetiminin “evet” kararına rağmen grubun yaklaşık üçte birinin karşı cephede yer alması nedeniyle Yeni Parti sıralarında yapılacak nihai oylama yakından takip edilecek.