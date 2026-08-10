Özgür Özel HA-VET dedi! Yeni Parti'de yasaya hayır diyenlerin sayısı 31 oldu

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden ve “Terörsüz Türkiye” sürecinin hukuki zeminini oluşturması hedeflenen çerçeve yasa teklifi, Yeni Parti içerisinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi yasa teklifine destek vereceklerini açıklarken, parti içerisinden peş peşe “hayır” açıklamaları geldi.

Teklife karşı çıkacağını duyuran milletvekillerinin sayısı 31'e ulaştı.

ÖZGÜR ÖZEL “EVET” DEDİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada kendisinin ve parti yönetiminin çerçeve yasa teklifine “evet” oyu vereceğini söyledi.

Milletvekillerinin seçildikleri illerdeki vatandaşların hassasiyetlerini, beklentilerini ve kaygılarını dikkate alarak karar vereceklerini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır.”

Özel ayrıca bu yaklaşımın milletvekillerinin tamamen serbest bırakıldığı anlamına gelmediğini belirterek vekillerden temsil ettikleri illerdeki ve toplumsal kesimlerdeki beklentileri dikkate almalarını istedi.

YENİ PARTİ'DE “HAYIR” DİYENLERİN SAYISI 31'E ÇIKTI

Özel'in “evet” açıklamasına karşın Yeni Parti grubunda çerçeve yasaya karşı çıkanların sayısı artmaya devam etti.

Daha önce 25 olarak açıklanan “hayır” cephesine 6 milletvekilinin daha eklenmesiyle sayı 31'e yükseldi.

TBMM'de toplam 91 milletvekili bulunan Yeni Parti'de böylece grubun yaklaşık yüzde 34'ü teklife karşı oy kullanacağını açıklamış oldu.

İŞTE “HAYIR” DİYECEĞİNİ AÇIKLAYAN 31 VEKİL

Çerçeve yasa teklifine “hayır” oyu vereceğini açıklayan Yeni Partili milletvekilleri şöyle:

İzzet Akbulut

Hasan Öztürk

Sibel Suiçmez

Cemal Enginyurt

Süreyya Öneş Derici

Deniz Yavuzyılmaz

İbrahim Aslan

Hikmet Yalım Halıcı

Cumhur Uzun

Eylem Ertuğ Eryılmaz

Murat Çan

Servet Mullaoğlu

Salih Uzun

Uğur Bayraktutan

Şeref Arpacı

Murat Bakan

Seyit Torun

Mahmut Tanal

Fethi Açıkel

Elvan Işık Gezmiş

Melih Meriç

İsmail Atakan Ünver

Mehmet Tahtasız

Ümit Özlale

Mustafa Erdem

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Reşat Karagöz

Ayhan Barut

Barış Karadeniz

Fahri Özkan

Deniz Yücel

PARTİ YÖNETİMİ “EVET”, 31 VEKİL “HAYIR” DİYOR

Ortaya çıkan tablo, kritik yasa teklifinin Yeni Parti grubunda ciddi bir görüş ayrılığına yol açtığını gösterdi.

Özgür Özel ve parti yönetiminin “evet” tutumuna karşılık 31 milletvekilinin açıkça “hayır” diyeceğini duyurmasıyla gözler teklifin nihai oylamasında Yeni Parti sıralarından çıkacak sonuca çevrildi.

Partinin 91 milletvekilinden 31'inin şimdiden karşı yönde tavır açıklaması, Özel'in yasa teklifine verdiği desteğin kendi grubunda ne ölçüde karşılık bulacağı tartışmasını da beraberinde getirdi.

GÖZLER NİHAİ OYLAMADA

TBMM Genel Kurulu'ndaki çerçeve yasa görüşmeleri devam ederken “hayır” diyeceğini açıklayan Yeni Partili milletvekillerinin sayısının daha da artıp artmayacağı merak konusu oldu.

Parti yönetiminin “evet” kararına rağmen grubun yaklaşık üçte birinin karşı cephede yer alması nedeniyle Yeni Parti sıralarında yapılacak nihai oylama yakından takip edilecek.