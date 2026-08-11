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Dünya ABD'den Kolombiya'ya deprem desteği: 15,5 milyon dolarlık yardım
Dünya

ABD'den Kolombiya'ya deprem desteği: 15,5 milyon dolarlık yardım

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ABD'den Kolombiya'ya deprem desteği: 15,5 milyon dolarlık yardım

Kolombiya'yı sarsan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından uluslararası yardım çalışmaları sürerken, ABD'den bölgeye önemli bir destek geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, deprem nedeniyle oluşan acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Kolombiya'ya 15,5 milyon dolarlık fon aktarılacağını duyurdu.

ABD, Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından acil yardım çalışmalarında kullanılmak üzere 15,5 milyon dolar fon sağlayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kolombiya ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin ardından Kolombiya için 15,5 milyon dolarlık yardım sağlanacağı, bu fonun acil barınma, gıda ve koruma ihtiyaçlarının karşılanması ile deprem değerlendirme çalışmalarında kullanılacağı ifade edildi.

Kolombiya'da dün 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 132 kişi yaşamını yitirmişti.

Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedilmişti.

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