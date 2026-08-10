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Gündem Kan emici iblislere bir tokat daha... İngilizler ülkesinde Siyonist istemiyor
Gündem

Kan emici iblislere bir tokat daha... İngilizler ülkesinde Siyonist istemiyor

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Kan emici iblislere bir tokat daha... İngilizler ülkesinde Siyonist istemiyor

Kamuoyu araştırma kuruluşu YouGov'un 10 yıllık verileri kapsayan dev araştırması, Batı'daki siyonizm karşıtlığının ulaştığı tepe noktayı gözler önüne serdi. İngiliz halkının İsrail'den gelen göçmenlere yönelik nefreti yüzde 47'ye fırladı. Gazze'de masum bebekleri katleden terör devleti İsrail'e duyulan öfke İngiltere'de sandığa yansırken, halkın büyük çoğunluğu siyonist rejim mensuplarının ülkelerine girmesine artık tahammül edemediğini açıkça ortaya koydu.

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov, 2016-2026 yıllarında göçe ilişkin kamuoyu tutumundaki değişimi karşılaştıran anket yaptı.

Ankete göre, İngilizlerin Rusya, İsrail, Hindistan ve ABD'den gelen göçmenlere yönelik tutumu 2016'ya kıyasla daha olumsuz hale geldi.

Buna göre, İsrail'den daha az sayıda göçmen gelmesini ya da hiç göçmen gelmemesini isteyenlerin oranı 2016'da yüzde 39 iken bu oran 2026'da yüzde 47'ye yükseldi. Böylelikle, İsrail'den göçmen gelmesine olumsuz yaklaşanların oranında 8 puanlık artış kaydedildi.

YouGov'un değerlendirmesinde, bu artışın muhtemelen, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelik tutumun kötüleşmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

 

İNGİLİZLERİN YÜZDE 69'UNA GÖRE SON 10 YILDA ÜLKEYE GÖÇ "ÇOK YÜKSEK"

Ankete göre ayrıca, İngilizlerin yüzde 69'u son 10 yılda ülkeye göçün çok yüksek olduğunu belirtti. Bu oran, aynı sorunun yöneltildiği 2016'da yüzde 70 olarak kaydedilmişti.

Katılımcıların yüzde 43'ü göçün İngiltere için "çoğunlukla kötü" olduğunu ifade etti. Bu oran, 2016'ya göre 10 puanlık artışa işaret etti.

Buna karşılık, ankete katılanların yüzde 21'i göçün ülke için "çoğunlukla iyi" olduğunu, yüzde 29'u da göçün "hem iyi hem kötü etkileri" bulunduğu görüşünü paylaştı.

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Yorumlar

Meyyit

İngilizler işi biliyor, yahudileri zamanında amerikaya ve israile sürerek orada hem kendi güdümlerinde devletler kurdular hemde bu siyonist domuz sürüsünden temizlediler ülkelerini...
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