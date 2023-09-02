Elazığ'daki husumetli kavgasında ağızları açık bırakan olay! Öyle bir şeyle yaraladı ki, duyan şok oldu

Elazığ'da husumetli oldukları bilinen iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi bıçak çeken kişilere kızgın yağ döktü. 2 kişi yaralandı.

Olay, Çatalçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda, bıçaklar çekildi. Bir kişi dükkanından aldığı kızgın yağı, akraba olduğu öğrenilen iki kişinin üzerine döktü.

Olayda, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.