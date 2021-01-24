Elazığ'da yaralar sarıldı 8 bin deprem konutu tamamlandı

Elazığ'da yaşanan ve Malatya'yı da etkileyen 6.8'lik depremin üzerinden bir yıl geçerken, depremin hemen ardından TOKİ öncülüğünde başlatılan 26 bini aşkın deprem konutunda önemli mesafe alındı. 20 bin konutun yapılacağı ve bugüne kadar 2.500'ünde yerleşimin başladığı Elazığ'da bugün de 5.500 konutun teslimi gerçekleştirilecek. Geri kalan 12 bin konutun ise haziran ayına kadar hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Depremden etkilenen Malatya'da ise bugüne kadar 6.300 konutun ihalesi yapılırken 1.200'e yakın konut tamamlandı. Geri kalan konutlar ise hazirana kadar teslim edilecek.

Ödemeler 2 yıl sonra başlıyor

İki şehirde yapılacak konutların yatırım değeri yaklaşık 7 milyar TL'yi bulurken, teslim edilen konutlarda hak sahipleri alacakları yeni dairelerin sadece yüzde 60'ının parasını ödeyecek. Daireler iki yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle faizsiz şekilde yapılacak. Taksitler ise bölgesine göre 2+1'lerde aylık 600, 3+1'lerde aylık 700 TL'den başlıyor. Bazı hak sahiplerinin ise evlerini şimdiden 1.800 TL'ye kiraya verdiği öğrenildi. Elazığ'daki deprem konutlarının 13 bini rezerv alanlarda geri kalanları ise yıkılan konutların yerinde yapılıyor.

4.764 binanın yıkımı tamamlandı

Elazığ'da inşaası süren konutlarda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "8 bin konut teslim ederek verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi. Aradan geçen bir yıl içerisinde gece gündüz çalıştıklarını anlatan Bakan Kurum, "Hasar tespit çalışmaları kapsamında toplam 77 bin binayı inceledik. 4.764 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Buradaki dönüşüm hamlemiz; Elazığ tarihinin en büyük, en kapsamlı, en hızlı deprem dönüşümüdür. Yaklaşık 100 bin Elazığlı kardeşimizin, çocuklarımızın hayatını ilgilendiren bir dönüşüm hamlesi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Malatya'da 1.200 ev teslim edildi

"TOKİ Başkanlığımızla; tamamen yerli ve milli kaynaklarımızı kullanarak, ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri büyük oranda bölge esnafından temin ederek, Elazığ ve Malatya’mızda toplam 26 bin yeni yuvamızı inşa ediyoruz" diyen Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Bugün hamdolsun; Sürsürü, Bizmişen, Yazıkonak, Akçakiraz, Aksaray, Karşıyaka, Abdullahpaşa ve Gümüşkavak mahallelerimizde, 6 ay gibi kısa bir sürede, tam 2.517 konutumuzu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Elâzığ’ımızda TOKİ eliyle, 136 derslikli 8 okul inşa ediyoruz. Yine, Malatyalı kardeşlerimiz için yaptığımız 100’ü köy evi olmak üzere 1.195 konutumuzu da teslim ettik. Projelerimizi vatandaşlarımızın istekleri, talepleri, rızaları doğrultusunda yürütüyoruz."

İki ay önce yerleşenler memnun

Kışın soğuğunun hissedildiği Elazığ'da evlerini alan depremzedeler genel olarak memnun. İki ay önce 3+1 dairelerini aldıklarını ifade eden depremzede Şahin Ailesi, evlerine yeniden kavuşmaktan memnun olduklarını söyledi. Aile, "Çocuklarımızla gayet iyi yaşıyoruz" dedi. Bina zeminin yüksek olması gerektiğini ifade eden bazı hak sahipleri ise ödeme planlarını bilmediklerini söyledi.