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Gündem Elazığ'da vatandaşları sokağa çıkartan bir deprem daha!
Gündem

Elazığ'da vatandaşları sokağa çıkartan bir deprem daha!

Yeniakit Publisher
2023-09-22 22:42:00 - 2023-09-22 23:06:36
Elazığ'da vatandaşları sokağa çıkartan bir deprem daha!

Kandilli Rasathanesi Elazığ'da deprem meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Beydoğmuş ilçesi olan depremin Elazığ'da şiddetli şekilde hissedildiği, vatandaşların panikle sokağa çıktıkları öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ise saat 20:43'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.

Depremi hisseden Elazığlılar ise şiddetinin daha yüksek olduğunu iddia etti.

Kandilli'den yapılan paylaşım şöyle:


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