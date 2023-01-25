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Yerel Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
Yerel

Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da seyir halinde olan otomobil, aynı yönde seyir halinde olan bir başka otomobile çarptı, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 03:41:00 -
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, merkez Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ADP 229 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 23 ABN 056 plakalı otomobile çarptı. Kazada, bir çocuk hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuğun tedavisi ambulans içerisinde yapıldı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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