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Yerel Elazığ’da ters dönen otomobil yandı
Yerel

Elazığ’da ters dönen otomobil yandı

Yeniakit Publisher
2023-09-04 20:27:00 -
Elazığ’da ters dönen otomobil yandı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters dönüp yanarken, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Tofaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 23 HU 069 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters dönerek yandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanan araç ise, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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