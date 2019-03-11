Elazığ’da Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinliği

Elazığ’da Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı,Türk Toraks Derneği ile Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı (Türkiye-Gard)işbirliği ile her yıl planlı olarak organize edilen Pulmoner Rehabilitasyon Haftası’na dikkat çekmek ve farkındalık oluşturması için etkinlik düzenlendi. Sağlıklı Beslenme, Hareketli Hayat ve Kronik Durumlar Birimi tarafından hastanenin Pulmoner Rehabilitasyon Servisi’nde stant açıldı. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Semih Koçyiğit ise hem etkinlik, hemde hastalık hakkında bilgi verdi.

Türk Toraks Derneği Elazığ Şubesi Başkanlığını da yürüten Uzm. Dr. Semih Koçyiğit" Pulmoner Rehabilitasyon, kronik solunum hastalıkların tıbbi tedavisinin standart bir bileşeni olarak kabul edilen tedaviye ek bir yöntemdir. Hastalığa bağlı gelişen nefes darlığı ve fonksiyonel yetersizliği ortadan kaldırması, hastalığın ilerlemesini önlenme, egzersiz toleransının artırılması, komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesini özet olarak sıralayabiliriz. Pulmoner rehabilitasyon programı 24 seans olmak üzere en az 8 hafta süre ile uygulanmalıdır. Egzersiz eğitimi bırakıldığında kazanımlar kaybedildiği için egzersiz alışkanlığının devam ettirilmesi gerekmektedir” dedi.

Pulmoner Rehabilitasyonun nefes darlığı ve günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma yaşayan hastalara uygulandığını belirten Koçyiğit“ Pulmoner Rehabilitasyon, her yaştaki solunum hastalarına rehabilitasyon ünitelerinin özelliklerine bağlı olarak hastanede, ayaktan ya da evde uygulanır. Bunun yanı sıra KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) başta olmak üzere astım, bronşektazi, interstisyel akciğer hastalıkları, kistik fibrozis, göğüs duvarı hastalıkları, nöromusküler hastalıklar, akciğer nakli öncesi ve sonrası, akciğer kanseri, obezite ilişkili tüm akciğer hastalıklarımız da pulmoner rehabilitasyon programındanbaşarılı bir şekilde fayda görebilmektedirler “ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında, Pulmoner Rehabilitasyon Servisinde tedavi gören hasta ve yakınları da ziyaret edilerek bilgilendirme yapıldı.