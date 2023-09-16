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Gündem Elazığ’da petrol heyecanı
Gündem

Elazığ’da petrol heyecanı

Yeniakit Publisher
2023-09-16 12:08:00 -
Elazığ’da petrol heyecanı

Elazığ’ın Keban ilçesinde su bulmak için yapılan sondaj çalışmasında petrol türevi maddeye rastlandı. Yöre halkı, bölgede petrol aranması çağrısında bulundu.

Keban ilçesin Denizli köyü yakınlarında muhtar, artezyen su çalışması için İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Yetkililerin gönderdiği sondaj makinesi ile Kızıldere mevkiinde su sondajı çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 120 metre derinliğe gelinince petrol türevi akışkan madde ile karşılaşıldı. Çıkan maddeyi görünce heyecanlanan yöre halkı, yetkilileri petrol aramak için bölgeye davet etti.

Denizli köyü muhtarı Ali Kıratlı, köylerinde su aramak için çalışma başlattıklarını söyledi. Kıratlı, ''Köyümüzde su artezyen içme su şebekemize katkıda bulunmak için il özel idaresinde çalışma başlattık. Kızıldere mevkiinde 120’nci metreye gelince maden türü petrol atığı gibi türle karşılaştık. Bir kamyon kadar çıktı. Su çalışmamızı durdurduk’’ dedi.

Fethi Oruç ise ''Su arama çalışmalarında katımsı, sıvı madde çıkmış burada. Bunun petrol mü ya da başka bir şey mi olduğunu bilmiyoruz. Yetkililerden bir çalışma yapmalarını bekliyoruz. Petrolse ilin, ilçenin köyün kalkınacağından eminiz. Bu nedenle bir an önce çalışma yapılmasını istiyoruz'' diye konuştu.

Madde ne olduğu mühendislerin incelemesi sonucu belirlenecek.

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