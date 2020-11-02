Elâzığ’da Minik Çare Gönüllüleri oyuncak ve gıda yardımı dağıttı.

Elâzığ Depremi

Elâzığ Sivrice’de 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 3 bin artçı deprem daha yaşanmıştı. En son 7 Ekim tarihinde de yine Sivrice merkezli 3,8 büyüklüğünde bir depreme şahit olduk.

44 Kişi Hayatını Kaybetmiş, Yaklaşık 1500 Kişi de Yaralanmıştı

Ocak ayında yaklaşık 22 saniye süren depremde 37’si Elâzığ, 4’ü Malatya’da ve Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş’ta da 1’er kişi olmak üzere toplamda 44 kişi hayatını kaybetti, 1466 kişi de hafif ve orta derecede yaralandı.

Enkaz altından 45 kişinin sağ kurtarıldığı depremin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen depremin oluşturduğu yaralar tam anlamıyla sarılmış değil. Çare Derneği olarak Elazığ’da depremden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarda bulundu.

Çocuklara Dayanışma ve Yardımlaşma Ruhu

Ülke olarak Kovid-19 sebebi ile zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde dayanışma ve birlik olmaya daha çok ihtiyacımız var. Çocuklarımıza değerler eğitimi kapsamında dayanışma ve yardımlaşmayı öğretmenin öneminin en fazla olduğu zamanlardayız. Çare Derneği Elâzığ temsilci Cebrail yılmaz da Elazığ’da 2020 yılının ilk ayında yaşanan deprem sonrası çocuklarını (Minik Çare Gönüllülerini) yanına alarak bir yardım kampanyası gerçekleştirdi.

Çocuklara Oyuncak ve Ailelerine Gıda Yardımı

Çare Derneği Elâzığ Temsilcisi Cebrail Yılmaz'ın çocukları Talha Yılmaz (10) ve Musab Yılmaz (7) arkadaşlarıyla beraber topladıkları oyuncakları ihtiyaç sahibi arkadaşlarına ulaştırdılar. Babaları Cebrail Yılmaz ile gerçekleştirdikleri bu etkinlikte ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında da bulunuldu.

10 Aileye Gıda Yardımı ve Çocuklar İçin Atıştırmalık (Bisküvi, Çikolata, Şeker vb.)

Çare Derneği ve minik Çare Gönüllülerinin oyuncak ve gıda yardımı yaptığı ailelerin dışında bölgede bulunan ve maddi durumu çok iyi olmayan başka ailelere de gıda yardımıyla beraber çocuklara da içerisinde atıştırmalık (bisküvi, çikolata, şeker vb.) bulunan paketler dağıtıldı.