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Yaşam Elazığ'da meydana gelen iki farklı kazada 8 kişi yaralandı
Yaşam

Elazığ'da meydana gelen iki farklı kazada 8 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-07-07 21:10:00 -
Elazığ'da meydana gelen iki farklı kazada 8 kişi yaralandı

Elazığ'da aynı kavşakta art arda meydana gelen iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya köyü kavşağında 41 TE 587 plakalı hafif ticari araç ile 23 ADS 057 plakalı otomobil çarpıştı.

Savrulan otomobil, tabelaya çarparak refüje devrildi. Kazada, her iki araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu kazadan yaklaşık yarım saat sonra aynı kavşakta, 33 ARE 686 plakalı otomobil ile 23 ADY 427 plakalı motosiklet çarpıştı.

Otomobilin refüje çıkarak durabildiği kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
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Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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