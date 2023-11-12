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Yaşam Elazığ'da korku dolu anlar
Yaşam

Elazığ'da korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
2023-11-12 01:13:00 -
Elazığ'da korku dolu anlar

Elazığ’da bir apartmana ait garajda çıkan yangın söndürüldü.

Elazığ'da 5 katlı apartmanın garajında çıkan yangın söndürüldü.

Nailbey Mahallesi Akın Sokağı'nda 5 katlı bir apartmanın garaj kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangının üst katlara sıçrama riskine karşı binadakiler tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken garajda hasar oluştu.
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