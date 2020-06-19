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Aktüel

Elazığ'da kızını öldürüp intihar girişiminde bulunan baba, hastanede hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:42:50 -
Elazığ'da kızını öldürüp intihar girişiminde bulunan baba, hastanede hayatını kaybetti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir süre önce eşinden boşanan, önceki gün 20 yaşındaki kızını öldüren ve intihar girişiminde bulunan baba tedavi gördüğü hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, tartıştığı kızını silahla ateş ederek öldüren ve intihar girişiminde bulunan baba Mikail K. tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde babasıyla boşanan annesiyle yaşayan 20 yaşındaki Merve K, sınava girmek için 17 Haziran'da Elazığ'ın Kırklar Mahallesi'nde oturan ağabeyinin evine gelmiş, durumu öğrenen baba Mikail K, kızıyla görüşmek için oğlunun evine gitmişti.

Baba ile kızı bir süre konuştuktan sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında baba, yanında getirdiği silahla ateş ettiği kızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunmuştu.



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