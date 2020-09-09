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Aktüel Elazığ'da kardeşi ve 2 yeğenini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı
Aktüel

Elazığ'da kardeşi ve 2 yeğenini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 09:39:38 -
Elazığ'da kardeşi ve 2 yeğenini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan kavgada kardeşi ve 2 yeğenini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı.

Sanayi Mahallesi Sevenler Sokak'taki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kardeşi Ahmet Ş. ile 2 yeğenini tüfekle yaralayan Cem Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Cem Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sanayi Mahallesi Sevenler Sokak'taki aynı apartmanda oturan kardeşler Ahmet Ş. ve Cem Ş. arasında önceki gün arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cem Ş, oturdukları apartmanın bahçesinde kardeşi Ahmet Ş. ile 2 yeğenini av tüfeğiyle yaralamıştı.

Kavganın ardından Cem Ş, polis merkezine giderek olayda kullandığı tüfekle teslim olmuştu.


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