Elazığ’da işçilerin bayram öncesi il dışına çıkmaları yasaklandı

Deprem bölgesi Elazığ’da valilik, başta inşaat olmak üzere çeşitli sektörlerde çalışmak amacıyla kente gelen işçilerin Ramazan bayramı öncesi il dışına çıkmalarının yasaklandığını, buna rağmen çıkanların ise tekrar şehre girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

24 Ocak’ta 6.8’lik deprem yaşanan kentte, depremzedeler için yeni konutlar yapılması için çok sayıda il dışından çalışan gelmesi nedeniyle İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında olağanüstü toplanarak karar aldı. Alınan karar gereği başta inşaatlarda olmak üzere çeşitli sektörlerde çalışmak amacıyla kente gelenlerin bayram öncesi il dışına çıkmaları yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Başka illerden İlimize,başta taahhüt ve inşaat olmak üzere çeşitli sektörlerde çalışmak amacıyla gelen işçi ve çalışanların Ramazan Bayramı öncesi il dışına çıkmalarının zorunlu ve istisnai haller dışında yasaklanmasına,bu karara rağmen herhangi bir şekilde Ramazan Bayramını illerinde geçirmek için gidenlerin şehrimize tekrar girişlerine izin verilmemesine karar verildi" denildi.

Alınan kararın bütün işçi çalıştıran yerlere bildirileceği aktarılan açıklamada, karara uymayanlara ise her ihlal için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Deprem sonrası Elazığ’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde 19 bin 190 konutun yapılması kapsamında yaklaşık 8 bininin ihalesi yapılmıştı. İhalesi yapılan yerlerden 2 bine yakın konutun ise inşaat çalışmaları başlaması nedeniyle çalışan kente il dışından gelen işçi sayısı çoğalmıştı.