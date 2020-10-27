Elazığ'da hırsızlıktan yakalanan şüphelinin 34 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, 3 minibüsten hırsızlık yapan zanlının 34 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde gece saatlerinde 3 minibüsten inşaat malzemeleri, elektrikli ev aletleri, pazarcı çadırı ve terazi çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli E.Y'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan E.Y'nin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Daha önce 13'ü hırsızlıktan 34 suç kaydığı olduğu tespit edilen E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.