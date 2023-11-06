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Yerel Elazığ’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Yerel

Elazığ’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-11-06 23:59:00 -
Elazığ’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ’da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Elazığ-Pertek karayolu Salkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AOZ 471 plakalı hafif ticari araç ile karşı şeritten gelen Yusuf Meşe iradesindeki 23 K 4953 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Yusuf Meşe’ye ait araç ters döndü. Kazada sürücü Meşe olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Meşe’nin cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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