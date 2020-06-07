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Aktüel

Elazığ'da evin balkonundan cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 15:29:27 -
Elazığ'da evin balkonundan cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da evin balkonundan cep telefonu çalan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki evin balkonundan cep telefonu çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlığı M.A'nın gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, adresini belirledikleri zanlıyı gözaltına aldı.

M.A'nın üst aramasında ele geçirilen çalıntı cep telefonu sahibine teslim edildi.

4'ü hırsızlıktan 9 suç kaydı olduğu öğrenilen M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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