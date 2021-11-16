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Yerel Elazığ'da esrar operasyonu
Yerel

Elazığ'da esrar operasyonu

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 210 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 10:39:00 -
Elazığ'da esrar operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı öne sürülen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, araçta 3 kilogram kubar esrar ve 1 kilogram skunk ele geçirdi.

Araçtaki 5 şüphelinin adreslerinde de 110 kilogram toz ve 97 kilogram da kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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