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Yerel Elazığ'da dozer uçuruma yuvarlandı! Operatör hayatını kaybetti
Yerel

Elazığ'da dozer uçuruma yuvarlandı! Operatör hayatını kaybetti

Elazığ'ın Baskil ilçesinde çamura saplanan tırı kurtarmak için üzerinden indirilmeye çalışılan dozerin uçuruma yuvarlanması sonucu dozer operatörü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 22:35:00 -
Elazığ'da dozer uçuruma yuvarlandı! Operatör hayatını kaybetti

Elazığ’da çamura saplanan tırı kurtarmak için üzerinden indirilmeye çalışılan dozer uçuruma yuvarlandı. Kazada dozer operatörü hayatını kaybetti.

Olay, Baskil ilçesi Eskiköy-Hacıhüseyinler köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Özel İdaresi personelleri olduğu öğrenilen tır şoförü F.S. ve dozer operatörü Mücahit Tuğ (63), heyelan olan yolda yaptıkları çalışma sonrasında dönüşe geçti. Dönüş esnasında üstünde dozer yüklü 23 BH 271 plakalı tır, yol kenarında çamura saplandı.

Tırın çamurdan çıkışını kolaylaştırmak amacıyla üzerindeki dozer indirilmeye çalışıldı. Bu sırada dozer şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dozer operatörü hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dozer operatörü Mücahit Tuğ'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından dozer operatörünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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