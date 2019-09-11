Elazığ’da 4 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde polis şüpheli bir açta 4 kilo 375 gram kubar esrar ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde polis şüpheli bir açta 4 kilo 375 gram kubar esrar ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet ve Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğüekipleri,uygulama yaptı.Polis uygulama sırasındaşüphelibir aracı fark edip durdurdu. Araçta yapılanaramada4 kilo 375 gram kubar esrar ele geçirildi.Şüpheli araç sürücüsü B.Ç. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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