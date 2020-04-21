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Aktüel

Elazığ’da 225 karton kaçak sigara ve bandroller ele geçirildi

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada 225 karton kaçak sigara ile 6 bin 170 adet geçerli bandrol ele geçirildi.

2020-04-21 20:43:49 -
Elazığ’da 225 karton kaçak sigara ve bandroller ele geçirildi

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada 225 karton kaçak sigara ile 6 bin 170 adet geçerli bandrol ele geçirildi.


Edinilen bilgeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ile ilgili çalışma yaptı. Çalışma kapsamında bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara tespit eden polis operasyon yaptı. Operasyonda 225 karton ve 2 koli içerisinde toplamda 65 bin dal bandrolsüz makaron ile yapıştırılmaya hazır 6 bin 170 adet geçerli bandrol ele geçirildi.


İş yeri sahibi gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldı.

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