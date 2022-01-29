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Yerel Elazığ'da 2 zehir taciri tutuklandı!
Yerel

Elazığ'da 2 zehir taciri tutuklandı!

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 18:44:00 -
Elazığ'da 2 zehir taciri tutuklandı!

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, şüphelendiği bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 1 parça halinde 113 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç içerisindeki M.Ö. ve M.H.Y. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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