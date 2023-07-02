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Yerel Elazığ’da 10 dönüm tarım arazisi yandı
Yerel

Elazığ’da 10 dönüm tarım arazisi yandı

Yeniakit Publisher
2023-07-02 13:22:00 -
Elazığ’da 10 dönüm tarım arazisi yandı

Elazığ’da çıkan yangına 10 dönüm tarım arazisi yanarak kül oldu.

Yangın, Mollakendi beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tarlada yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 10 dönüm alan zarar görürken, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme yaptı.

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