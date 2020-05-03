  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Elazığ’da gökkuşağı şöleni

Elazığ’da yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 09:58:41 -
Elazığ’da gökkuşağı şöleni

Elazığ’da yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.


Meteoroloji’nin uyardığı sağanak yağış Elazığ genelinde ara ara etkili oldu.Etkili olan sağanak sonrası zaman zaman güneşin kendisini göstermesi ile birlikte gökkuşağı oluştu. Güzel bir görsel oluşturan gökkuşağını izleyenler, cep telefonu ile o anı görüntüledi.


Nisan yağmurlarının ara ara devam ettiği kentte meteoroloji bugün için de gök gürültülü yağış uyarısını yeniledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı