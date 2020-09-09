Elazığ ve Bingöl'de Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

ELAZIĞ/BİNGÖL (AA) - Elazığ ve Bingöl'de, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.



Önder İmam Hatipliler Derneği Şubesi öncülüğünde adliye önünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Mütercimler'in katıldığı televizyon programında imam hatip okulu mezunlarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.



Suç duyurusunda bulunulmasının ardından açıklama yapan Önder İmam Hatipliler Derneği Şube Başkanı ve Elazığ Eğitime Destek Platformu (EDEP) dönem sözcüsü Osman Cem Karahüseyinoğlu, imam hatiplilere hakaret ve iftira atan Erol Mütercimler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama" fiillerinden suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.



Bu haddi aşan davranışından dolayı kamu davası açılmasını da talep ettiklerini ifade eden Karahüseyinoğlu, "Erol Mütercimler, imam hatip mezunlarına alenen hakarette bulunarak aşağılamıştır. Suçun basın-yayın yoluyla işlenmesi, televizyonun youtube kanalı üzerinden videoya hala ulaşılabiliyor olması ise üzüntümüzü arttırmıştır. İmam hatip camiası bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. Mezunlarımız dün olduğu gibi bugün de esnafından öğretim görevlisine, mühendisinden devlet adamına kadar ülkemizin dört bir yanında hizmet vermektedir." diye konuştu.

- Bingöl

Bingöl'de, Önder İmam Hatipler Derneği Bingöl Şube Başkanı Sadullah Arpa, dernek üyeleri ile Bingöl Adliyesi'ne giderek Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından Genç Caddesi Saat Kulesi önünde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Arpa, yaptığı açıklamada, imam hatiplilere hakaret ve iftira atan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Programda gayet bilinçlice sarf edilen cümlelerin imam hatip camiası ve değerlerine düşman bir zihniyetin dışa vurumu olduğunu, bu zihniyetin asıl hedefinin Türkiye'nin birlik ve beraberliği olduğunu dile getiren Arpa, "Kurulduğu günden bu yana milletine hizmetten başka bir gaye edinmemiş olan imam hatip okullarına yönelik bu tavrı şiddetle kınıyoruz. Camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan şahıs hakkında kamu davası açılmasını ve iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.