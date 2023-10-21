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Yerel Elazığ polisinin şok uygulamaları sürüyor
Yerel

Elazığ polisinin şok uygulamaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-10-21 07:47:00 -
Elazığ polisinin şok uygulamaları sürüyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent geneli ve ilçelerde genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik, gece saat 22.00 ile 00.00 saatleri arasında il merkezi ve ilçelerde toplam 66 ekip 314 personel ile ring halinde ve sabit olarak şok asayiş uygulaması yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulamada, şahıs ve araçlar sorgulanırken, umuma açık iş yeri, metruk bina, park ve bahçeler kontrol edildi.

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