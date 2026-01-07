  • İSTANBUL
Elazığ iş dünyası şubat ayında fuarda buluşacak

Elazığ’da iş dünyasını bir araya getirecek önemli bir organizasyon için geri sayım başladı. Şubat ayında düzenlenecek ticaret fuarında birçok sektör aynı çatı altında biraraya getirecek.

Elazığ’da sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren firmaları bir araya getirmeyi hedefleyen Elazığ Ticaret Fuarı, 6-7-8 Şubat tarihlerinde kapılarını açacak.

 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO)  Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Sedat Karataş Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Başkan İdris Alan, açıklamalarda bulundu.

 

Pek çok sektör aynı çatı altında buluşacak

Kentin sanayi ve ekonomisini güçlü kılmak ve sektörlerimizi markalaştırmak adına çalışmaları büyük bir titizlik ve heyecanla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Alan, "Üreten, büyüyen ve gelişen bir Elazığ için daha güçlü ve daha kararlı adımlarla geleceğe yürüyoruz. Bu amaçla Elazığ TSO olarak, şehrimizin ekonomisine güç kazandıracak stratejik bir hamleyi daha başlatmış oluyoruz. 6-7-8 Şubat tarihlerinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenleyeceğimiz Elazığ Ticaret Fuarı’nda, sanayiden otomotive, gıdadan tekstile, inşaattan teknolojiye tüm sektörleri tek çatı altında toplayarak yepyeni bir başlangıcın güçlü adımlarını atmış olacağız. Siz çok değerli Meclis üyelerimizden aldığımız güç ve destekle gerçekleştireceğimiz fuarın, yoğun katılımla gerçekleşeceğine inanıyor, iş dünyamız ve sektörlere hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

 

“Çok iş yapıyor ancak az para harcıyoruz”

TEKNOVA OSB’de çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran Alan, "TEKNOVA OSB’mizdeki yatırım, istihdam ve üretim imkanlarımız ile altyapı çalışmalarını görüştüğümüz toplantıda yatırımcılarımınız yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik önemli adımlar attık. Çok şükür hizmetlerimizi samimiyetle ve adanmışlık duygusu ile yapıyoruz. Odamızın tek kuruşuna bile sahip çıkıyoruz. Asla israfa, şatafata ve gereksiz harcamalara geçit vermiyoruz. Odamızın kasasını beytül mal olarak görüyor ve bu hassasiyetle ve sadece elzem harcamalarımızı yapıyoruz. Çok iş yapıyor ancak az para harcıyoruz. Ben bu konuda bizlere verdiğiniz desteklerden dolayı bir kez daha siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

 

Toplantı gündem maddelerinin görüşülüp karar bağlanmasıyla sona erdi.

