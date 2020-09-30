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Spor Elazığ İl Özel İdare'nin yeni forma göğüs sponsoru "Birtep" oldu
Spor

Elazığ İl Özel İdare'nin yeni forma göğüs sponsoru "Birtep" oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-30 18:25:40 -
Elazığ İl Özel İdare'nin yeni forma göğüs sponsoru "Birtep" oldu

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, forma göğüs sponsorluğu için Birlikte Tasarruf ve Ticaret Ekonomisi Platformu (Birtep) ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, forma göğüs sponsorluğu için kulübün Birevim iştiraki olan Birtep ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Mustafa Alpay, sağlanan anlaşmanın kulüp için hayırlı olmasını dileyerek desteklerinden dolayı Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'ye ve Birtep yetkililerine teşekkür etti.

Birtep Genel Müdürü Kürşat Köz ise Doğu'dan bir takımın Türkiye'yi ve Elazığ'ı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ve Süper Lig'de temsil edecek olmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Takımımıza forma göğüs sponsoru olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah tüm Elazığ hep birlikte takıma maddi ve manevi destek vererek Avrupa'da ve Süper Lig'de başarılı sonuçlar alacağız. Takımımıza başarılar diliyorum."

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