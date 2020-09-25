  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay, takıma destek istedi
Spor

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay, takıma destek istedi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 17:17:26 -
Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay, takıma destek istedi

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Birevim Elazığ İl Özel İdare Spor'un başkanı Mustafa Alpay, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak takıma destek istedi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, temasları kapsamında Ankara'ya giden Alpay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ve Halis Yunus Ersöz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bilgi Teknolojileri Kurumu Daire Başkanı Abdulkerim Gün ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürü Cengiz Erdem'i ziyaret ederek isimlerinin yazılı olduğu forma hediye etti, takıma destek istedi.

Temasları sonrası açıklama yapan Alpay, ziyaretlerinde kulübün transfer çalışmaları ile takımın durumu hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Takımın maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olduğunu, bu konuda destek istediklerini aktaran Alpay, şunları kaydetti:

"İl Özel İdare bünyesinde bulunan kulüp binasının yeniden inşası için destek talebinde bulunduk. Elazığ deprem ve salgın sonrası ekonomik olarak büyük zarar gördü ve bu olumsuz havayı biraz olsun ortadan kaldırmak için Türkiye Kupası Finallerinin Elazığ'da oynanmasını istediğimizi kendilerine ilettik. Temaslarımız son derece olumlu geçti. Bizlere gösterdikleri ilgi için kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Alpay, 3 Ekim itibarıyla Süper Lig'in başlayacağını anımsatarak, "Zorlu bir sezon olacağını bekliyoruz. Bu yıl hem süper ligde hem de Avrupa liginde mücadele vereceğiz. Güçlü bir takım kurduk. Kadın basketbol takımımız şu anda hazırlık maçları yapıyor. Maç sonuçlarından son derece memnunuz. Oyuncularımızın performanslarını bir nebze de olsa test etmiş oluyoruz. Kızlarımızın moralleri son derece iyi. İnşallah bu yıl Elazığ'a yakışan neticeler alacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi'yi zora sokacak çağrı!
Dünya

Sisi'yi zora sokacak çağrı!

Sosyal medya kullanıcıları, Mısır'da bugün yapılması planlanan darbeci yönetim karşıtı "öfke cuması" gösterilerine geniş katılım çağrısında ..
Canlı yayınlandı! Dini sohbette 'cinsel içerikli' film skandalı
Gündem

Canlı yayınlandı! Dini sohbette 'cinsel içerikli' film skandalı

Bir kilisenin mensuplarının koronavirüs önlemleri kapsamında yaptığı online toplantıda büyük bir skandal yaşandı. Bir grup hacker toplantıyı..
Haberler peş peşe geldi! Birçok ilde harekete geçildi
Gündem

Haberler peş peşe geldi! Birçok ilde harekete geçildi

FETÖ ve PKK’ya karşı başlatılan operasyonlarda 158 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltı kararı verilenler arasında 6-7 Ekim olayların..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı