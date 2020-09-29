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Spor Elazığ İl Özel İdare Hanusova'yı transfer etti
Spor

Elazığ İl Özel İdare Hanusova'yı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:09:28 -
Elazığ İl Özel İdare Hanusova'yı transfer etti

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, Çekya milli takım oyuncusu Alena Hanusova'yı transfer etti.

Kulüp başkanı Mustafa Alpay, yabancı transfer çalışmaları kapsamında daha önce ABD'li pivot Kalani Brown ve oyun kurucu Chenndey Carter ile Slovak oyun kurucu Nika Baric'i transfer ettiklerini anımsattı.

Son olarak 29 yaşında ve 1,90 metre boyundaki forvet oyuncu Hanusova'nın kadroya dahil edildiğini aktaran Alpay, "Hanusova’nın takımımız için mücadele edecek olması bizi çok mutlu etti. Hanusova’nın Euroleague deneyiminin olması takım için oldukça önemli. 3 Ekim'de lig başlayacak, hazırlık maçlarımız sürüyor. Kızlarımız, hazırlık maçlarında iyi mücadele ediyor." dedi.

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