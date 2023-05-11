  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Elazığ güne acı haberle uyandı! Hayatını kaybetti
Yerel

Elazığ güne acı haberle uyandı! Hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-05-11 07:20:00 -
Elazığ güne acı haberle uyandı! Hayatını kaybetti

Elazığ’da yarım saat önce bakımını yaptırdığı motosikleti ile otomobile çarpan sürücü, hayatını kaybetti.

Olay, Hilalkent Mahallesi Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ulukaya 07 CBR 21 plakalı motosikletinin yazlık bakımlarını yaptırdı. Ardından trafiğe çıkan Ulukaya, ana yoldan mahalle arasına dönüş alan T.D. idaresindeki 23 ADM 096 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Ulukaya ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Ulukaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23