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Ekonomi Elazığ Fırat Üniversitesi ekmek satın alacak
Ekonomi

Elazığ Fırat Üniversitesi ekmek satın alacak

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamaya göre ekmek alıncak.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 13:25:00 -
Elazığ Fırat Üniversitesi ekmek satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2 kalem ekmek alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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