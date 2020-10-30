Elazığ depremini bilmişti! Marmara için flaş açıklama
Elazığ depremini önceden tahmin edip uyarıları ile gündem olan Tayvanlı Deprem Bilimci Dyson Lin, İzmir depreminden sonra Marmara Bölgesi için rahatlatan açıklamayı yaptı.
Tayvanlı Deprem Bilimci Dyson Lin, İzmir depremi sonrası Marmara Bölgesi için açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi’nin tetiklenmeyeceğini söyledi.
“Merhaba Ege Denizi’nde olan deprem Marmara Bölgesi’ni tetiklemez, bilginize” ifadeleri kullanıldı.