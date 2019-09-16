0553 313 94 23

El yapımı kurutmalıklar tarihi çarşıları süslüyor

Şanlıurfa’da sonbaharda temizlendikten sonra iplere geçirilip kurutulan ve kış aylarında satışa sunulan kurutmalık patlıcan, biber, acur, bamya gibi ürünler tezgahtaki yerini aldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:36
El yapımı kurutmalıklar tarihi çarşıları süslüyor

Şanlıurfa’da sonbaharda temizlendikten sonra iplere geçirilip kurutulan ve kış aylarında satışa sunulan kurutmalık patlıcan, biber, acur, bamya gibi ürünler tezgahtaki yerini aldı.


Kentte tarihi çarşılar bölgesini rengarenk görünümüyle boyayan kışlık kurutmalık sebzeler, yoğun rağbet görüyor. Sonbahar aylarında evlerde özenle temizlenen biber, patlıcan, acur, bamyalar daha sonra iplere geçirilerek, kurutuluyor. Ardından muhafaza edilerek, kışın dükkanlarda satışa sunuluyor. Kış aylarının vazgeçilmez yemekleri arasında gösterilen kurutmalıklar, rengarenk görünümü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kurutmalık ürünler her bağında 50 adet bulunuyor, fiyatları ise 10 ila 15 lira arasında değişiyor.



“Kurutmalıklarda geçen yıl patlıcan, bu yılda isot pahalı”


Kurutmalık ürünlerde sezon başladığını belirten esnaf Osman Kazaz, “Kurutmalıklarda geçen yıla göre patlıcan ucuz. Bu yılda isot pahalıdır. İsotun bu yılki fiyatı 15 lira. Kurutmalık sezonu yeni açıldı. İsot ürünü ilerde 25 lira kadar pahalanabilir. Geçen yıl isotun fiyatı 10 liraydı. Kurutmalıklarda en çok satılan ürün acur, kabak ve isottur. Urfalıların kışın vazgeçilmez yemekleridir. Haftada en az bir defa kurutmalıklar sofrada yerini alır. Kabak bağı 15 lira, patlıcan 14 lira,İsot 15 lira ve acur 10 lira olarak satışı yapılıyor. Kurutmalıklar bağında 50 adet bulunur” dedi.


Kurutmalıklar yaz aylarını aratmayan kış ürünler olduğunu aktaran esnaf Selahattin Durmuş, “Kurutmalıklarımız çok güzel. Urfa’ya has, yöreye aittir. Kurutmalıklar kışın en güzel yemeklerimizdir. Kurutmalıklar hem organik hem de doğaldır. Yaz aylarını aratmayan kış ürünlerimizdir. Doğal ürünler olduğu için vücuda da faydalıdır. Kurutmalıklar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Kurutmalıkların sezonu başladı. Şehir dışındaki vatandaşlarda kurutmalıkları biliyorlar. Kurutmalık satışlarımız gayet iyi satılıyor” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:36
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian hakkında suç duyurusu
    1. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian..
    2. Konya MÜSİAD’ın konuğu, Stratejist..
    3. Cenk İldem’den bronz madalya
    4. Başkan Adil Gevrek golün heyecanına..
    5. Öğrencilere Hijyene Uyarısı
    6. Akın “Bu belediye tecrübeli bir..
    7. Nazilli Kent Konseyi’nden Başkan..
    8. Etiyopya'dan Türk yatırımcılara çağrı
    9. Milli güreşçi Cenk İldem, Dünya Güreş..
    10. Ülkücü milliyetçi gazeteden PKK..
    11. Okula giriş-çıkışlar güvenli hale..
    12. AB'den Kıbrıs Türklerine mali destek
    13. Diyanet-Sen’den birlik ve beraberlik..
    14. Vali Yerlikaya, Kuvayı Milliye..
    15. Tepebaşı Belediyesi’nden..
    16. Başkan Güder, özel çocuklara aşure..
    17. TİKA'nın gönüllü gençleri Mozambik'te..
    18. Goldman Sachs'tan petrol fiyatlarının..
    19. Selçuk Üniversitesi kayıt yenelime OBS..
    20. Fethiye’de uyuşturucu operasyonu; 1..
    21. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    22. Çin'den ABD'nin rafineri saldırısında..
    23. Galatasaray'da Club Brugge maçı..
    24. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik..
    25. Kolombiya'da yolcu uçağı düştü! Çok..
    26. Club Brugge Galatasaray maçı şifreli..
    27. Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen..
    28. Şehit ailesine Kartal Belediyesinden..
    29. Çin'de 5 büyüklüğünde deprem
    30. Solomon Adaları Tayvan yerine Çin'i..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    'Beyaz sakalından utan be' demişti! Saadet'ten Cübbeli Ahmet Hoca'ya cevap
    'Beyaz sakalından utan be' demişti! Saadet'ten Cübbeli Ahmet Hoca'ya cevap