El ve ayağı çok tuhaf! Gizemli yaratığı görenler şok oldu

Avustralya'daki bir sahilde kıyıya vuran dört uzva ve "sürüngen" kafatasına sahip gizemli "uzaylı benzeri" yaratık görenleri şaşırttı.

Alex Tan isimli bir yerli, bu hafta Brisbane'in yaklaşık 100 km kuzeyindeki Sunshine Sahili'ndeki Maroochydore Plajı'nda yürürken kalıntıya rastlayınca panikledi.

Tan, yaratıkla bölgeyi vuran sel baskınının üzerinden çok geçmeden karşılaştığını söyledi. Instagram'da paylaştığı bir gönderide kameraya "Tuhaf bir şeye rastladım" dedi.

"İnsanlar uzaylı bulduğunu iddia ettiğinde..."

Ne olduğu henüz belirlenemeyen yaratığın dört uzvu, sürüngenlerinkine benzeyen bir kafatası ve kuyruğu var. Tan, "Bu, insanlar uzaylı bulduğunu iddia ettiğinde gördüğünüz şeylerden biri gibi." dedi.

Tan'in paylaşımına yanıt verenler kalıntının bir bebek kanguruya ya da valabiye ait olabileceğini söyledi. Tan ilk başta onun keseli sıçan olduğunu düşündüğünü ama kararsız kaldığını söyledi. News.com.au'ya "ne olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Kaliforniya'da bulundu viral oldu

Geçen yıl mayısta Kaliforniya'da sahile inenler alt çenesi üst çenesine göre kayda değer ölçüde uzun, sivri dişli, ve başından çıkan dokunaçlarla kaplı bir çıkıntıyla ampul benzeri bir yapıya sahip simsiyah bir yaratığın San Diego kıyılarına vurması üzerine şaşkına dönmüştü.

Ne olduğu belli olmuştu

Kaliforniya San Diego Üniversitesi bünyesinde yer alan Okyanus Bilimi Enstitüsü'ndeki bilim insanları kısa süre sonra onu denizin derinliklerinde yaşayan Pasifik futbol topu balığı olarak tanımlamıştı.

Pasifik futbol topu balıkları o kadar nadirdir ki, keşfedilmesinden bu yana geçen yüzyıldan uzun sürede sadece 31 örneğiyle karşılaşıldı. Pasifik futbol topu balığı normalde 900 metreyi geçen derinliklerde yaşayan bir fener balığı türüdür.