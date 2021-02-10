El titremesi neden olur? El titremesi nasıl geçer?

El titremesi hemen herkesin hayatının bir bölümünde tecrübe ettiği, istemsiz ve ritmik bir kas hareketidir. Bu durum çoğunlukla heyecan, öfke ve korku gibi ani duygu değişimleri, stres, yorgunluk, metabolik eksiklik, aşırı çay ve kahve tüketimine bağlı olarak görülür.

El titremesi belirtileri neler?

Düşük Kan Şekeri

Uykusuzluk

Hipertiroidi

Psikolojik faktörler ve rahatsızlıklar

El titremesi nasıl geçer?

El titremenizin fazla alkol, kafein & tütün mamulleri tüketiminden veya uykusuzluktan kaynaklandığını düşünüyorsanız, semptomları hafifletmek veya tamamen ortadan kaldırmak adına yaşam tarzınızda bazı değişikliklere gidebilirsiniz. Günde en az 8 saat uyuyarak, kahve yerine su veya bitki çayı içerek, tütün mamullerinden ise tamamen uzaklaşarak titreme sorununa veda edebilirsiniz. Bununla beraber, sorun kronik bir hal aldıysa, zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmak en doğrusudur. Yukarıda da açıkça görülebileceği gibi, tremor bazı durumlarda ciddi hastalıkların semptomu olarak ortaya çıkabilmektedir.