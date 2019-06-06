El titreme hastalığında erken teşhis

Çalışma sonucu, cihazın Türkiye'de ilk olarak el titremesi hastalığının ön tanısında kullanılabileceği tespit edildi ve yüzde 97'ye yakın bir sınıflandırma başarısı elde edildi.

Doç. Dr. Musa Ataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin "4. Uluslararası El Cezeri İnovasyon Günleri"ne iddialı hazırlandıklarını söyledi.

Esansiyel Tremor hastalığının teşhisinde "Leap Motion" cihazı üzerinde çalışma yaptıklarını, cihazın titreme verilerini alabildiğini ifade eden Ataş, şöyle konuştu:

"Bundan yola çıkarak insanların el titremelerinin biyometrik özellik olup olmadığını araştırdık. Cihazın el titremesi hastalığının tespitinde, ön tanısında kullanılabilirliğini araştırdık. Şu an için herhangi bir hastalığın teşhisinde kullanılmıyor. Bununla ilgili çalışmalar var biz de çalışmalar yürütüyoruz. Biz de bu cihazı Türkiye'de ilk olarak el titremesi hastalığının ön tanısında kullanmaya çalıştık. Bununla ilgili deneklerden veriler topladık. İlk izlenimimiz olumlu, ümit verici. Çünkü yüzde 97'ye yakın bir sınıflandırma başarısı elde ettik. Bundan sonraki süreçte denek sayılarının artırılmasıyla ve başarıyı da daha yukarıya çıkaracak şekilde bu hastalığın tespitinde kullanılması için bir ürün haline dönüştürülmesi için çalışmalarımız olacak."

Siirt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Ekrem Çavuş da cihazı hastalık tanısı koymak için kullandıklarını aktararak, "Esansiyel Tremor hastaları ile sağlıklı kişilerin verilerini aldık. Böylelikle bu hastalığı erken teşhis için kullanabileceğimizi ispatladık. Şimdi bir el titremesi olan hasta, sadece elini cihazın üzerine koyarak, cihaz 10 saniye içerisinde ona hasta olup olmadığını söyleyebilecek." diye konuştu.