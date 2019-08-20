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El Salvador'da kürtaj davası yeniden görülen kadın beraat etti

Bebeğini tuvalette doğurarak ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle 30 yıl hapis cezası alan ve davası yeniden görülen 21 yaşındaki kadın suçsuz bulundu- Evelyn Beatriz Hernandez yaklaşık 33 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmiş, yenilenen ilk duruşma 16 Temmuz'da yapılmıştı

20 Ağustos 2019 Salı 10:58
El Salvador'da kürtaj davası yeniden görülen kadın beraat etti

CIUDAD DELGADO (AA) - El Salvador'da tuvalette doğurduğu bebeğinin ölmesi nedeniyle kürtaj yasaları çerçevesinde cinayet suçlamasıyla 30 yıl hapse mahkum edilen ve yaklaşık 33 ay cezaevinde yattıktan sonra yeniden yargılanmaya başlanan kadın beraat etti.

Bebeğini tuvalette doğurarak ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle 2017 yılında 30 yıl hapis cezası alan ve davanın yeniden görülmesi talebiyle El Salvador Yüksek Mahkemesine başvuruda bulunan 21 yaşındaki Evelyn Beatriz Hernandez, yeniden yargılanarak aklandı.

Hakim, suçlu olduğuna dair yeterli kanıt bulunmadığı gerekçesiyle genç kadın hakkındaki suçlamaların düşürülmesine karar verdi.

Çok sayıda kadının destek vermek amacıyla takip ettiği duruşma sonrası yaptığı açıklamada adaletin yerine geldiğini savunan Hernandez, kendisine destek veren kadınlara ve davaya ilgi gösteren yabancı ülke diplomatlarına teşekkür etti.

Bebeğini tuvalette doğurarak ölümüne sebep olduğu suçlamasıyla 2017'de 30 yıl hapis cezası alan Hernandez, yaklaşık 33 ay cezaevinde kalmıştı.

Hernandez, davanın yeniden görülmesi talebiyle El Salvador Yüksek Mahkemesine başvuruda bulunmuş, yüksek mahkemenin davanın yeniden görülmesi ve Hernandez'in dava süresince evinde kalması yönündeki kararının ardından tahliye edilmişti.

Ülkede kürtaj yasaları çerçevesinde ilk kez bir davanın yeniden görülmesine karar verilirken, Hernandez'in yenilenen ilk duruşması 16 Temmuz'da yapılmıştı.

- El Salvador'da tartışmalı kürtaj yasaları

Kürtajın her durumda kesinlikle yasak olduğu El Salvador'da, çok sayıda kadın kürtaj yaptırdıkları suçlamasıyla cezaevinde bulunuyor.

Bu arada El Salvador'da mart ayında, kürtaj yasası çerçevesinde 30 yıl hapse mahkum edilen üç kadın, cezalarının hafifletilmesi üzerine yaklaşık 10 sene sonra serbest bırakılmıştı.

Kadınların sosyal ve ekonomik koşulların mağduru olduğunu tespit eden mahkeme, cezaların hafifletilmesi kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:58
  1. El Salvador
  2. kürtaj

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