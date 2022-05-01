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Sağlık El öpme geleneği: Uzman isimden bayramlaşma uyarısı! El öpme olmalı mı?
Sağlık

El öpme geleneği: Uzman isimden bayramlaşma uyarısı! El öpme olmalı mı?

İki yılın ardından bu yıl Ramazan Bayramı maskesiz kutlanacak. Peki, vakaların yeniden artmaması ve bayramın tadının kaçmaması için nelere dikkat edilmeli?

Yeniakit Publisher
2022-05-01 21:51:00 -
El öpme geleneği: Uzman isimden bayramlaşma uyarısı! El öpme olmalı mı?

Vakaların azalması ile kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu da kaldırıldı. Ancak vakaların yeninden artmaması için bayram ziyaretlerinde yine de dikkatli olunmalı.

"Virüs tekrar dalga yaratabilir"

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tekrar dalga yaratabileceğini aktaran Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, şöyle konuştu:

"Çin'de de görüyoruz, virüs dolaşıp bir süre gözükmese bile tekrar enfekte edebiliyor. Tekrar bir dalga yaratabiliyor. Buna fırsat vermemek için bu günlerin aslında adımlarını da küçük küçük atmak gerekiyor."

"Semptom gösteren kişiler kendini izole etmeli"

Kalabalığın çok yoğun olduğu yerlerde maske takılmasını ve kapalı alanların sıklıkla havalandırılmasını tavsiye eden Prof. Dr. Akhan, "Eğer öksürük, burun akıntısı, ateş gibi bir takım semptomlar varsa bayramda kendimizi biraz daha izole etmemizde fayda var" dedi.

"El öpme olabilir ancak temizlik çok önemli"

Özellikle ziyaretlerde temizlik kurallarına uyulması büyük önem taşıyor. "Pandemi öncesi bayramlara ulaşmamıza az kaldı diye düşünüyorum. Burada da biraz daha küçük adımlarla gitmekte fayda var ama elbette artık sarılmalar, el öpmeler söz konusu olabilecek. Yine de hijyene dikkat edeceğiz. Biliyorsunuz her zaman için etrafımızda virüsler, bakteriler var." (trthaber)

 

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