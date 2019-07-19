El Musavvir isminin anlamı nedir? Esmaül Hüsna El Musavvir ismi faziletleri

El Musavvir (C.C) Her şeye biçim veren, güzelleştiren. Allah tasvir eden, herşeye biçim ve özellik veren, maksat ve merama ulaşmak için El Musavvir Esma-ül Hüsna okunur. En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle dua edin. A’raf suresi. Muhakkak ki Allah Teala’nın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları hıfzederse cennete girer. Buhari, Tirmizi. Peki Esmaül Hüsna’da yer alan El Musavvir ismi şerifin manası nedir?

El-Musavvir; tasvir eden, şekil ve suret veren demektir. Bütün mahluklar kendilerine verilen şekilleriyle, tasvir edilen suretleriyle Cenab-ı Hakkın musavvir ismini göstermektedir. Yağmur damlasından, kar tanesine, papatyalardan karanfillere, parmak izinden göz bebeğine, karıncalardan semanın yıldızlarına ve zerrelerden galaksilere kadar her mevcud kendine mahsus suretiyle ve şekliyle Allah'ın musavvir ismine aynadır.

Allah’ım Bizi Peygamberin Muhammed (s.a.v)’in senden istediği hayırlı şeyleri istiyoruz. Yine Peygamberin Muhammed (s.a.v)’in sana sığındığı şeşlerden biz de sana sığınıyoruz. Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır.” (Tirmizi, De’avat, 94)

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