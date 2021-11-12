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Yerel El frenini çekmeyi unuttu! Feci kaza
Yerel

El frenini çekmeyi unuttu! Feci kaza

İstanbul, Sarıyer'de el frenini çekmeyi unutan sürücü kamyonetin altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 11:12:00 -
El frenini çekmeyi unuttu! Feci kaza

Olay dün 16.30 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşya taşımacılığı yapan Sırrı Güler, yokuş aşağı park ettiği kamyonetin el frenini çekmeyi unuttu.

Ardından eşya indirmeye başlayan Sırrı Güler, bir anda hareket eden aracın altında kaldı. Peyzaj duvarına çarparak duran kamyonetin altında kalan Sırrı Güler ağır yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından aracın altında kalan Güler, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

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