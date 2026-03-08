  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan Batı'ya insanlık dersi: Batı'nın acizliği ve İran'ın vakarı Erdoğan mı İmamoğlu mu? Vatandaşın cevabı sosyal medyayı salladı İsrail tutuştu! Gerçekler ortaya çıkmasın diye yahudileri gözaltına aldılar Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyinden, Orta Doğu'daki gelişmelere yönelik ortak bildiri CHP’li Süreyya Derici laik atak geçirdi! “Türkiye asla bir İslam devleti olmayacak” Gündem ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları! İki bakan Meclis’i bilgilendirecek Yer: İzmir! CHP beceremedi, halk kendi başının çaresine baktı Milyon dolarlık füzeler maketlere mi gitti? İran’ın "şişme" stratejisi gündemde! İran’dan İsrail’e ACEM OYUNU Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş Akit’e konuştu: Vahdet bilinciyle hareket etmeliyiz İran'a petrol için çöktüklerini itiraf ettiler! Leş kargası
Yerel El freni çekilmeyen otomobil dehşet saçtı: Annenin feryadı yürek dağladı!
Yerel

El freni çekilmeyen otomobil dehşet saçtı: Annenin feryadı yürek dağladı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada el freni unutulan park halindeki otomobil yokuş aşağı inerken kaldırımda yürüyen dede ve torunlarına çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı, bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yenimahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Mücahit S. (30), 34 GYL 461 plakalı otomobilini yol kenarında park edip markete gitti. Yokuş aşağı el freni çekimi unutularak bırakılan araç hızlandı. Hızlı olan araç yaklaşık 300 metre ileride el ele tutuşarak kaldırımda yürüyen dede Piri Durgut (70), torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut’a (11) çarptı.

Sürüklenen otomobil, site duvarına çıkıp direğe çarparak durdu. Kaza sonucu dede ve torunları ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Öykü Durgut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayı duyarak hastaneye gelen anne Elif G. (34) büyük üzüntü yaşadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada tampona sıkışan tilkiyi itfaiye kurtardı
Kazada tampona sıkışan tilkiyi itfaiye kurtardı

Yerel

Kazada tampona sıkışan tilkiyi itfaiye kurtardı

Fatih'te korkunç kaza: Ticari araç yaşlı kadını altına aldı!
Fatih'te korkunç kaza: Ticari araç yaşlı kadını altına aldı!

Yerel

Fatih'te korkunç kaza: Ticari araç yaşlı kadını altına aldı!

Kırmızı siyahlıların maçında kazanan çıkmadı!
Kırmızı siyahlıların maçında kazanan çıkmadı!

Spor

Kırmızı siyahlıların maçında kazanan çıkmadı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23