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El Fettah isminin anlamı nedir? Esmaül Hüsna El Fettah ismi faziletleri

Ey kapıları, kilitleri açan Allah, bize hayır kapılarını aç. Allah (C.C) Esmaül Hüsnada yer alan Ya Fettah açan anlamına gelir. Bütün hayır kapılarını kullarına sonuna kadar açan manasına gelir. Yüce Allah’ın Fettah ismiyle bütün hayır kapılarının açılacağı umulur. El Fettah ismi, Fetih Suresine isim olmuştur. Hayırlı bir talepte bulunurken veya hayırlı bir işe başlarken ‘Ya Fettah’ ismi söylenmeli. İyilik ve zafer kapılarını açan Yüce Allah’tır. Mazlumların sıkıntısını giderip onlara yardım eden Yüce Allah’tır. Mümin kullarını hayırlı sonuca ulaştıran Yüce Allah’tır.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:11
El Fettah isminin anlamı nedir? Esmaül Hüsna El Fettah ismi faziletleri

Ey kapıları, kilitleri açan Allah, bize hayır kapılarını aç. Allah (C.C) Esmaül Hüsnada yer alan Ya Fettah açan anlamına gelir. Bütün hayır kapılarını kullarına sonuna kadar açan manasına gelir. Yüce Allah’ın Fettah ismiyle bütün hayır kapılarının açılacağı umulur. El Fettah ismi, Fetih Suresine isim olmuştur. Hayırlı bir talepte bulunurken veya hayırlı bir işe başlarken ‘Ya Fettah’ ismi söylenmeli. İyilik ve zafer kapılarını açan Yüce Allah’tır. Mazlumların sıkıntısını giderip onlara yardım eden Yüce Allah’tır. Mümin kullarını hayırlı sonuca ulaştıran Yüce Allah’tır. 

İnsanların önündeki engelleri kaldıran Yüce Allah’tır. Kullarının önündeki tasa, keder, sıkıntı ve ıstırabı kaldıran Yüce Allah’tır. Manevi kapıları da açan Yüce Allah’tır. Peki El Fettah hangi ismin esmasında çekilir? İsmimin esması nedir? İsmin esmasının anlamı.

İsmimin esmasının anlamı nedir? ismimin Esmaül Hüsna şifresi nedir?

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:11
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