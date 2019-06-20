0553 313 94 23

El emeği ürünler Helvacı da görücüye çıktı

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nin Helvacı da açtığı kurslarda ortaya çıkan el emeği ürünler görücüye çıktı.

20 Haziran 2019 Perşembe 18:33
El emeği ürünler Helvacı da görücüye çıktı

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nin Helvacı da açtığı kurslarda ortaya çıkan el emeği ürünler görücüye çıktı.


Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nin 2018-2019 eğitim dönemi boyunca açılan kurslarında üretilen eserler, Aliağa’nın farklı mahallelerinde sergileniyor. Helvacı da açılan kurslara katılan kadınlar, iğne oyasından çeyizlik ürünlere kadar birçok el emeği ürünü ziyaretçilerin beğenisine sundu.


Protokol üyeleri, kurdele kesiminin ardından görücüye çıkan ürünlerin bulunduğu sergileri gezerek ürün sahiplerinden bilgi aldı. Sergi açılışı çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.


Helvacı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen sergiye; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Aras, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Tüpraş Halk Eğitimi Merkez Müdürü Fevzi Bayır, siyasi parti temsilcileri ile kursiyerler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:33
  1. sergi
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolarov son detayları görüşmek için İstanbul’a geldi
    1. Kolarov son detayları görüşmek için..
    2. Yalçın Topçu: “Rol modellerimizi..
    3. "2002 yılında 720 bin olan iş yeri..
    4. Galatasaray'dan futbol eğitimine yatırım
    5. Seralardaki ürünler sular altında kaldı
    6. Suudiler'den İngilizlere tepki: Sadece..
    7. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    8. Kırgızistan-Türkiye Manas..
    9. Kaçak maden ocağında akıma kapılan..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. Evdeki malzemelerle 2 farklı makyaj..
    12. Taşan derede mahsur kalan vatandaş..
    13. Erdoğan'dan "mülteci" mesajı! "Çok..
    14. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    15. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    16. Şuhut’ta şiddetli yağmur
    17. Borsada işlem hacmi sıralaması
    18. Borsada endekslerin değişimi
    19. Erdoğan: "Kimsenin siyasi ihtirasları,..
    20. Basra'da "yolsuzluk ve kötü hizmet"..
    21. Akhisarspor, Teknik Direktör Mehmet..
    22. 'Mursi'nin ölümünün arkasında o ülke..
    23. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    24. ABD'ye yeni nükleer füze geliyor!..
    25. ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde 10. gün
    26. Diyarbakır'da buğdayda 1 buçuk milyon..
    27. Borsada günlük işlemler (2)
    28. Borsada günlük işlemler (1)
    29. "Beşir'in partisinin dönemi ve..
    30. Bahreyn Çalıştayı'nın gündeminde..
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"