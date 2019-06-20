El emeği ürünler Helvacı da görücüye çıktı Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nin Helvacı da açtığı kurslarda ortaya çıkan el emeği ürünler görücüye çıktı.

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nin Helvacı da açtığı kurslarda ortaya çıkan el emeği ürünler görücüye çıktı.

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nin 2018-2019 eğitim dönemi boyunca açılan kurslarında üretilen eserler, Aliağa’nın farklı mahallelerinde sergileniyor. Helvacı da açılan kurslara katılan kadınlar, iğne oyasından çeyizlik ürünlere kadar birçok el emeği ürünü ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Protokol üyeleri, kurdele kesiminin ardından görücüye çıkan ürünlerin bulunduğu sergileri gezerek ürün sahiplerinden bilgi aldı. Sergi açılışı çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Helvacı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen sergiye; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Aras, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Tüpraş Halk Eğitimi Merkez Müdürü Fevzi Bayır, siyasi parti temsilcileri ile kursiyerler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.