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Dünya El bombalı banka soyguncusu albay çıktı! Kimliğini duyanların ağzı bir karış açık kaldı
Dünya

El bombalı banka soyguncusu albay çıktı! Kimliğini duyanların ağzı bir karış açık kaldı

Yunanistan’ın Argiroupoli semtindeki banka şubesini el bombası tehdidi ile soyan kişinin bir albay olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 10:42:00 -
El bombalı banka soyguncusu albay çıktı! Kimliğini duyanların ağzı bir karış açık kaldı

Yunanistan’ın Argiroupoli semtindeki banka şubesini el bombası tehdidi ile soyan kişinin bir albay olduğu belirlendi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, dün sabah Argiroupoli semtindeki banka şubesini el bombası tehdidi ile soyan kişinin 53 yaşında bir albay olduğu öğrenildi.

Başka soygunlara karışıp karışmadığının da araştırılması amacıyla zanlının Attiki Emniyet Biriminde tutulduğu belirtildi.

Albayın, askeri mahkemede yargılanması öngörülüyor.

Yunan basınında yer alan haberlerde, daha önce başka banka soygunlarında da bulunduğundan şüphelenilen albayın kumar nedeniyle tefecilere olan borcunu ödemek için bu yola başvurduğu iddia edildi.

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